Banský skanzen na Hornej Nitre sa po dvoch desaťročiach uzatvoril

Sebedražie 21. augusta (TASR) - Hornonitriansky banský skanzen na bani v Cigli po 21 rokoch ukončil svoju prevádzku. K zatvoreniu pristúpili v auguste pre bezpečnosť návštevníkov. Turistickú atrakciu, ktorá kopírovala cestu baníka do podzemia, navštívilo za dve desaťročia jej fungovania približne 60.000 ľudí.



Riaditeľ Združenia na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry Michal Oršula, ktorý do bane Cigeľ v minulosti dlhé roky fáral a neskôr ľudí sprevádzal v skanzene, v stredu ozrejmil, že bansko-technické podmienky ovplyvňovala voda, ktorá má vplyv na elektrickú energiu i stav koľají. "Baňa je živá vec. Ako taká produkuje obrovské množstvo vody, na druhej strane je veľmi dôležitá v súčasnom období, z nej sa totiž vyrába teplo pre Prievidzu," spomenul Oršula.



Tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková priblížila, že po ukončení ťažby uhlia v bani Cigeľ v roku 2017 bolo v opustenej bani z dôvodu neustále sa zhoršujúcich geologicko-banských podmienok mimoriadne náročné udržať prevádzkovanie skanzenu. "Rozhodnutie o ukončení prevádzky skanzenu bolo nevyhnutné pre bezpečnosť," doplnila Siváková.



Prehliadková trasa Hornonitrianskeho banského skanzenu baňa Cigeľ začínala jazdou banským vláčikom v dĺžke 2,3 kilometra do hnedouhoľnej bane. Pokračovala pešou prehliadkou podzemných banských priestorov v hĺbke 80 až 300 metrov pod povrchom v bývalej časti II. ťažobného úseku. "Skanzen bol jedinečný tým, že bol. Išlo o skutočnú baňu a autentické priestory, kde bol vláčik, banícka šatňa. Tieto veci približovali návštevníkom skutoční baníci," doplnil Oršula.



Atrakciu návštevníci vyhľadávali, ročne sa do podzemia banským vláčikom previezlo približne 3000 ľudí a za 21 rokov fungovania ich bolo 60.000. "Je mi ľúto, že skanzen skončil. V baníctve sa pohybujem 42 rokov. Je to koniec obrovskej etapy. Baňa je však nevyspytateľná," podotkol Oršula.



Časť areálu v bani Cigeľ sa už využíva pre zdroj výroby tepla pre Prievidzu, spoločnosť podľa Sivákovej hľadá ďalšie možnosti využitia hnedého parku. Zo zákona jej tiež vyplýva povinnosť zlikvidovať po ukončení banskej činnosti všetky nepotrebné budovy a technológie.



Siváková deklarovala, že HBP majú záujem o zachovanie baníckeho, technického i kultúrneho dedičstva a plánujú v najstaršej bani Handlová vybudovať banícky skanzen. "Máme tu unikátne 100-ročné banské diela, ktoré vyhovujú z hľadiska geologických podmienok a spĺňajú i bezpečnostné kritériá," uzavrela Siváková.