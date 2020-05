Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou otvoria v stredu

Vranov nad Topľou 12. mája (TASR) – Hornozemplínsku knižnicu (HK) vo Vranove nad Topľou pre návštevníkov znovu otvoria v stredu 13. mája. Ako informovala jej riaditeľka Danka Molčanová, pre čitateľov budú prístupné všetky oddelenia.



"Vo vranovskej knižnici môže byť naraz 24 ľudí. Na oddelení pre dospelých môže služby knižnice využívať maximálne 12 ľudí, na oddelení pre deti a mládež desať ľudí, na oddelení špeciálnych služieb dvaja používatelia," priblížila podmienky pohybu návštevníkov po zariadení Molčanová s tým, že pobyt používateľa v knižnici stanovili na desať minút. HK bude otvorená počas pracovných dní od 7.30 do 17.00 h, vo štvrtky dopoludnia v nej budú dezinfikovať priestory. Čas medzi 9.00 a 11.00 h vyhradili prioritne pre seniorov nad 65 rokov. V stredu knižnica sprístupňuje vrátenie kníh aj prostredníctvom biblioboxu.



Keďže sa HK nachádza vo vranovskom dome kultúry, jej návštevníkom vyhradili aj samostatný vchod. "Čitatelia a návštevníci knižnice budú vstupovať do budovy Domu kultúry vo Vranove nad Topľou hlavným vchodom cez požiarne dvere vľavo. Výťah v budove je z technických príčin odstavený," vysvetlila s tým, že návštevníkov budú k ďalšiemu pohybu po budove usmerňovať priamo pri vchode. Tam a tiež pri vstupoch na jednotlivé oddelenia sa budú nachádzať i dezinfekčné prostriedky na ruky.



Vstup do knižnice bude umožnený len s prekrytím nosa a úst. Zamestnanci knižnice budú z hygienicko-bezpečnostných dôvodov pracovať v ochranných rukaviciach. Všetky vrátené knihy odložia do karantény a ďalšiu manipuláciu s nimi budú realizovať až po jej uplynutí.



Ako Molčanová doplnila, HK i naďalej poskytuje služby online objednávania a medziknižničnú výpožičnú službu, návštevníci tiež môžu využívať reprografické i rešeršné služby. Knihy, ktoré si čitatelia vypožičali pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, môžu bez poplatkov z omeškania vrátiť do 20. mája.