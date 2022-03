Horný most v Gelnici opravia za 560.000 eur, museli ho uzavrieť

Gelnica 31. marca (TASR) – Takzvaný horný most v Gelnici cez rieku Hnilec prejde rekonštrukciou, stáť bude takmer 560.000 eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, z tohto dôvodu most uzavreli pre automobilovú dopravu aj pre peších. Obmedzenia budú platiť približne pol roka.



Most cez rieku Hnilec a železničnú trať Červená skala – Margecany sa nachádza na ceste III/3273. Jeho stavebno-technický stav je podľa KSK veľmi zlý. „Tento most má poškodenú nosnú konštrukciu, poškodený je betón aj výstuž mosta. V spodnej stavbe sa nachádzajú trhliny a murivo je degradované. Takisto vozovka je už v súčasnosti poklesnutá a porušená je aj izolácia, odvodnenie mosta je dnes už nefunkčné,“ uviedla Terezková.



Rekonštrukcia má spočívať v oprave jeho nosnej konštrukcie, zhotovení nového mostného zvršku, obnovy odvodnenia aj oprave spodnej stavby mosta.



S prácami by sa malo začať v najbližších dňoch, hotové by mali byť do 120 pracovných dní od prevzatia staveniska. „Zhotoviteľ sa zavial most zrekonštruovať do jesene tohto roka,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Rekonštrukcia si vyžaduje úplnú uzáveru. Obchádzky sú podľa gelnickej radnice vedené po štátnej ceste II/546 a miestnych komunikáciách s prepojením cez dolný most.



Podľa kraja je aktuálne v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave 48 percent mostov, ktoré má KSK v správe. Rekonštrukciu si tak vyžaduje približne každý druhý most. V tomto roku preto na opravy ciest a mostov vyčlenili 60 miliónov eur.