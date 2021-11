Malá Domaša 19. novembra (TASR) - Horný Zemplín bude reprezentovať nové destinačné logo. Pri jeho tvorbe Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Horný Zemplín a Horný Šariš vychádzala z pôvodného návrhu, ktorý sa používal od roku 2012. Vystihuje všetky dôležité atribúty územia, ktoré sú zaradené do štyroch hlavných oblastí: história, kultúra, príroda a voda. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová.



"Hlavným dôvodom, prečo sme sa pre redizajn loga rozhodli je to, že sa chceme prispôsobiť aktuálnym spoločenským i technickým trendom. Vizuálna identita je veľmi dôležitým prvkom, ktorý reprezentuje región. Naším cieľom bolo, aby logo Horného Zemplína vyzeralo reprezentatívne a bolo kvalitne graficky spracované. Zároveň sme chceli, aby odzrkadľovalo filozofiu regiónu, ktorý chce byť liberálny k formám prezentácie, ale konzervatívny k hodnotám, ktoré sú s ním neodmysliteľne späté," uviedla Zdražilová.



Logo v sebe zahŕňa spomenuté primárne prvky. V jeho pravej hornej časti je znázornený drevený chrám. Je prikrytý strechou, ktorá vizuálne chráni daný objekt. Tieto symboly spoločne znázorňujú prvok histórie, konkrétne chránené historické dedičstvo/pamiatky.



"V ľavej hornej časti môžeme nájsť odkaz na prírodu, konkrétne symbol písmena P, ktoré svojím tvarom stromu odkazuje na najvzácnejšie prírodné bohatstvo Horného Zemplína, a to sú karpatské bukové pralesy v Poloninách. Spodná časť loga patrí vode, ktorá predstavuje ďalšie najväčšie bohatstvo regiónu, či už v podobe Domaše alebo vodnej nádrže - Stariny," priblížila Zdražilová.



Odkaz na posledný prvok, ktorým je kultúra, možno podľa jej slov badať v samotnom farebnom prevedení logotypu. Spôsob zobrazenia farieb nadväzuje na pop-art a jeho najslávnejšieho predstaviteľa Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z Horného Zemplína, konkrétne z obce Miková.



Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.