Peter Hámor sa opäť chystá do Himalájí, zvažuje viaceré alternatívy

Záber z expedície DHAULÁGIRÍ 2019. Foto: FB P. Hámor

Poprad 11. januára (TASR) – Slovenský horolezec Peter Hámor sa chystá na expedíciu do Himalájí aj tento rok, konkrétny cieľ však ešte nemá. V rozhovore pre TASR potvrdil, že so svojimi spolulezcami zvažujú viaceré alternatívy, rozhodnú sa aj podľa aktuálnej pandemickej situácie.uviedol Hámor.V súčasnosti je podľa neho veľmi ťažké niečo plánovať v predstihu, najmä pre rýchlo meniacu sa situáciu vo svete i v samotnom Nepále v súvislosti s novým koronavírusom.prezradil Hámor.Uplynulý rok sa mu nepodarilo vystúpiť na jednu z himalájskych osemtisícoviek Dhaulágirí. Poveternostné podmienky boli veľmi nepriaznivé a napokon sa s ďalšími horolezcami tešili, že sa im podarilo vrátiť sa späť dole. Tento vrchol bol pritom Hámorovým cieľom v posledných troch expedíciách. Aj napriek tomu Popradčan hodnotí vlaňajšok pozitívnejšie ako rok 2020.Veľa podľa neho závisí od toho, v akom rozpoložení bude celý tím. Skonštatoval, že vždy je to o dohode a nemá zmysel ťahať kolegov do projektov, o ktorých nie sú presvedčení, pretože ich nevyburcujú do výkonov.V súčasnosti sa slovenský horolezec plne pripravuje na novú sezónu. Trávi čas v posilňovni a predovšetkým veľa behá.skonštatoval držiteľ koruny Himaláji, ktorého nedávno internetový portál Explorersweb zaradil medzi 100 najlepších bádateľov sveta. Obsadil 64. miesto a on sám to považuje za akúsi spätnú väzbu toho, čo sa mu podarilo v živote dosiahnuť. Na druhej strane nie je veľkým fanúšikom takýchto rebríčkov.dodal na záver.