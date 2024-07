Kompetentí upozorňujú:Horolezectvo nižšej obťažnosti má svoje pravidlá

Vysoké Tatry 15. júla (TASR) - Horolezectvo nižšej obťažnosti má svoje pravidlá. Upozorňujú na to zástupcovia Správy Tatranského národného parku (TANAP), Horskej záchrannej služby (HZS) a Slovenského horolezeckého spolku (SHS) JAMES v súvislosti s novým termínom, ktorý pribudol v Návštevnom poriadku TANAP-u. Ten je platný od decembra minulého roka, horolezectvo nižšej obťažnosti sa dá reálne vykonávať v národnom parku od 1. júna. Predseda spolku Anton Pacek v pondelok na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách informoval, že všetky pravidlá sú zverejnené na stránke www.shsjames.org.



V súvislosti s horolezectvom nižšej obťažnosti ide o pohyb v teréne I. až II.+ horolezeckej stupnice UIAA (Medzinárodná horolezecká asociácia). Doteraz v ňom nebolo možné samostatne sa pohybovať. V súčasnosti už návštevníci TANAP-u túto možnosť majú, podmienkou je však získanie osvedčenia o oprávnenosti pohybu. Pacek uviedol, že existuje päť možností, ako ho získať. Štvordňový kurz má podľa neho za úlohu pripraviť návštevníka na kritické momenty a zároveň preveriť, či sa vie v teréne bezpečne pohybovať. "To, že kurz absolvuje, neznamená, že automaticky získa oprávnenie. Chceme, aby sa v teréne pohybovali ľudia, ktorí sa tam pohybovať vedia s ohľadom na ochranu prírody," zdôraznil Pacek. JAMES je zároveň jedinou oprávnenou organizáciou, ktorá takéto oprávnenie môže udeliť, návštevníkov vzdelávať a organizovať kurzy.







Riaditeľ HZS Martin Matušek zhodnotil, že pravidlá sú nastavené jasne, nevylúčil však, že po prvej sezóne dôjde k zmenám. "Celkové počty zásahov sú od 1. júna takmer identické ako vlani, avšak ich rozvrstvenie je trochu iné, výrazne stúpol počet zásahov v tzv. nižšej horolezeckej obťažnosti. Predpokladáme, že je to tak trochu aj eufória z toho, že ľudia smú ísť aj tam, kde predtým ísť nemohli, takže odvaha nič netušiaceho," skonštatoval.



Dodal, že väčšina ľudí, ktorí uviazli v teréne, sa z neho dokázala dostať vďaka inštrukciám HZS, respektíve pomocou rôznych aplikácií. Takmer každý štít vo Vysokých Tatrách je podľa riaditeľa HZS dostupný aj trasou pre horolezectvo nižšej obťažnosti. Často je však objektívne nebezpečná a prechádza cez sutinové polia a žľaby, kde je veľké množstvo voľných kameňov.



Riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa v tejto súvislosti upozornil, že už začali s kontrolou dodržiavania pravidiel a budú v tom pokračovať. "Zatiaľ je to formou edukácie, snažíme sa turistom vysvetliť, ako majú postupovať a niečo ich naučiť. Kontrolujeme aj ich vybavenie a výstroj," uzavrel.