Horolezkyňa sa pošmykla v masíve Zadného Gerlachovského štítu

Vysoké Tatry 31. októbra (TASR) - Horskí záchranári z Vysokých Tatier v noci na pondelok pomáhali 31-ročnej slovenskej horolezkyni, ktorá sa pošmykla na snehovom poli v masíve Zadného Gerlachovského štítu. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že po páde utrpela zranenie ramena a ďalšie povrchové poranenia. O pomoc ich požiadali ešte v nedeľu (30. 10.) podvečer.



"O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá na palubu vrtuľníka vzala horského záchranára z heliportu v Starom Smokovci a spoločne pokračovali do Batizovskej doliny. Pre silný vietor však nebolo možné zásah vykonať, preto leteckí záchranári vzali na palubu ďalších príslušníkov HZS, ktorých vysadili v doline na najbližšom mieste, kde to bolo možné," uvádza HZS s tým, že horskí záchranári následne pokračovali po zemi.



Tesne pred zotmením ešte požiadali o súčinnosť záchranárov z poľského TOPR, ktorí spravili viacero pokusov o evakuáciu zranenej vrtuľníkom. Rovnako sa im to však pre silný vietor nepodarilo. Sedem profesionálnych a dvaja dobrovoľní záchranári HZS teda pokračovali po zemi.



"Po dosiahnutí zranenej ju na mieste ošetrili a za pomoci záchranárov bola schopná pokračovať. Následne pripravili 250-metrový spust do doliny pomocou lanovej techniky pod stenu. V sprievode záchranárov potom zostúpila na Sliezsky dom," dodáva HZS. Ďalej pokračovali k Domu HZS v Starom Smokovci, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranná akcia bola ukončená hodinu po polnoci.