Horská služba PIENAP je súčasťou Integrovaného záchranného systému
Tento týždeň získala potrebnú akreditáciu Ministerstva vnútra (MV) SR.
Autor TASR
Spišská Stará Ves 26. novembra (TASR) - Po viac ako dvoch rokoch snaženia je Horská služba (HS) Pieninského národného parku (PIENAP) oficiálne súčasťou Integrovaného záchranného systému (IZS). HS na sociálnej sieti informovala, že tento týždeň získali potrebnú akreditáciu Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Akreditácia, o ktorú sme žiadali ešte pred vyše dvomi rokmi, bola najprv zamietnutá, napriek tomu, že dlhodobo vykonávame odbornú, preveriteľnú a verejnosťou jasne vnímanú záchranársku službu. Po našom dovolaní minister vnútra pred rokom toto rozhodnutie zrušil - a my sme opäť čakali. Až doteraz,“ uviedla HS.
Minulý týždeň sa predseda horskej služby Marko Popovič spolu s ďalšími predstaviteľmi dobrovoľných horských služieb stretli s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Na rokovaní podľa HS otvorili tému dlhodobých prieťahov, nečinnosti komisie a opakovaného porušovania lehôt zo strany systému. „Minister prisľúbil, že sa na celú vec osobne pozrie - a musíme úprimne povedať, že svoj sľub splnil. Jeho rozhodné konanie po rokoch ignorancie a zdržovania je pre nás nielen veľkým povzbudením, ale aj symbolickým darom k nášmu 20. výročiu,“ uzavrela HS.
