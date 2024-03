Horská služba Poľana komunikuje o trasách mimo ochranného pásma

Detva 10. marca (TASR) - Horská služba Poľana komunikuje s ochranármi i štátnymi lesmi o ďalších vhodných trasách pre turistov a skialpinistov, ktoré sú mimo ochranného pásma. TASR to povedal náčelník horskej služby Richard Kopáčik.



Na Poľane sa totiž vyskytujú problémy, ktoré spôsobujú neinformovaní turisti alebo skialpinisti. Pohybovať by sa totiž mali iba po značených chodníkoch. "Veľakrát ľudia nevedia, kde je a kde nie je ochranné pásmo. Snažíme sa preto vyhovieť všetkým, ktorí sa pohybujú v horách," objasnil. Poznamenal, že napríklad v piatom stupni ochrany ľudia nemajú čo robiť. "Ochranu prírody treba rešpektovať. Lyžovanie v pralese a zo Zadnej Poľany na sever je zakázané," priblížil.



Základom je podľa neho príprava na túru. Vždy si treba pozrieť počasie a to, aké budú na horách podmienky. V lete treba sledovať aj búrkovú činnosť. "Turista to má mať naštudované, rovnako aj turistické chodníky a využívať ich," uviedol s tým, že mimo ciest sa dá ľahko stratiť. Základom je mať v batohu osobnú lekárničku, suché oblečenie i nepremokavú bundu.



Napadnutia ľudí zverou horská služba zatiaľ neriešila, aj keď sa už vyskytli. "Treba mať rešpekt. Medvede vedia, kde je chodník a vyhnú sa mu, pretože je plný pachov," priblížil. Turisti sa majú rozprávať, dať o sebe vedieť, nie však kričať. "Občas môžu stupiť na vetvičku, medvede majú citlivý sluch. Aj keby bol vedľa chodníka, nebudeme o tom vedieť, zatají sa," konštatoval s tým, že medveď nie je na Poľane na to, aby naháňal turistov.



Služba sa zaoberá aj preventívnou činnosťou. Je to napríklad kontrola terénu a turistických chodníkov. Keď je napríklad spadnutý strom, spília ho. "Ak je problém, dávame na sociálne siete upozornenie, že je napríklad ľad na trase popri vodopáde Bystrô," spomenul.