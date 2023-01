Horská služba upozorňuje lyžiarov, aby nepreceňovali schopnosti

Demänovská Dolina 25. januára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov lyžiarskych stredísk, aby nepreceňovali vlastné schopnosti. V stredu popoludní zachraňovala HZS 19-ročného lyžiara v horskom stredisku v Demänovskej Doline. Mladík po náraze na prekážku utrpel poranenia hlavy, rebier a vnútorných orgánov.



Horskí záchranári na sociálnej sieti informujú, že lyžiarovi poskytli neodkladnú prvú pomoc. Pacienta zafixovali, podali mu medikamentóznu liečbu a zabezpečili miesto na pristátie vrtuľníka. Po jeho prílete zraneného lyžiara odovzdali do rúk leteckých záchranárov, ktorí ho previezli do nemocničného zariadenia.



HZS podotýka, že jazda na lyžiach či snowboarde je technicky náročná a vyžaduje si dobre zvládnutú techniku. "Každý používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti, a to aj s ohľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov na svahu. Samostatným pravidlom je nosenie prilby. Rovnako ako v cestnej premávke, aj na lyžiarskych tratiach sa musíme správať podľa určitých pravidiel, známych ako biely kódex," uvádzajú horskí záchranári. Zároveň zdôrazňujú, že príčinou viacerých úrazov je práve porušenie pravidiel správania sa na lyžiarskej trati.