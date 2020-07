Horská záchranná služba má novú aplikáciu, ktorá má pomôcť turistom

Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) spustila novú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu turisti privolať pomoc jedným tlačidlom. Okrem toho je možné zdieľať svoju polohu so záchranármi, mať prehľad o počasí, výstrahách a dôležitých miestach v horách kdekoľvek na Slovensku. Novinkou je elektronická kniha vychádzok.



Aplikácia je výraznou pomocou aj pre samotnú Horskú záchrannú službu. Z jej štatistík vyplýva, že počet zásahov z roka na rok pribúda. "Za posledných 10 rokov evidujeme 182-percentný nárast žiadostí o pomoc, z čoho takmer štvrtinu tvoria zablúdenia alebo uviaznutia ľudí v horskom teréne, čo je alarmujúci stav. Bez moderných nástrojov by pomoc bola veľmi náročná, hlavne z časového hľadiska," upozornil riaditeľ HZS Jozef Janiga.



Turisti sa vďaka novej aplikácii dokážu okamžite spojiť so záchranármi. Jediné kliknutie na tlačidlo 'Privolať pomoc' ich okamžite spojí s tiesňovou linkou HZS. Ak nemôžu pre úraz hovoriť alebo sú nepočujúci, komunikovať so záchranármi môžu aj prostredníctvom chatu alebo SMS správ. Okrem toho však aplikácia obsahuje aj ďalšie užitočné funkcie. Vďaka nej si môžu turisti dohľadať najbližšie stredisko Horskej záchrannej služby, záchrannú stanicu, stanicu s defibrilátorom či najbližšiu horskú chatu.



Aplikácia obsahuje taktiež funkciu elektronickú knihu vychádzok, ktorá je technologickou novinkou v rámci celej Európskej únie. "V poslednom čase sa stretávame s návštevníkmi, ktorí sa pohybujú na horách sami. Práve pre nich je určená kniha vychádzok a túr. Ide vlastne o virtuálnu knihu, v ktorej si môžu turisti zadať cieľ a čas návratu a v prípade potreby aplikácia oboznámi s problémami blízku osobu alebo HZS," vysvetlil Janiga.



Na vývoji novej aplikácie HZS pracovala spoločnosť Medical Information Technologies, ktorá podobné aplikácie prevádzkuje aj v Maďarsku, Rakúsku či Českej republike. Najväčšou pridanou hodnotou je podľa vývojára mobilných aplikácii Filipa Maleňáka cezhraničná spolupráca a schopnosť aplikácie privolať pomoc vrátane odoslania dôležitých dát v rámci ďalších troch krajín. Okrem Slovenska je to Rakúsko, Česká republika a Maďarsko.



Maleňák priblížil, že táto aplikácia je upravená pre nevidiacich aj nepočujúcich ľudí. Podľa jeho slov mali nedávno prípad nevidiaceho užívateľa v Rakúsku, ktorý si pomocou svojej českej aplikácie bol schopný privolať pomoc bez toho, aby vedel, kde sa nachádza, len pomocou ikon.



Riaditeľ Horskej záchrannej služby doplnil, že projekt je financovaný z Nadačného fondu poisťovne Generali, pričom cena aplikácie je vo výške 36.600 eur. Aplikáciu si je možné zadarmo stiahnuť v App Store alebo Google Play.