< sekcia Regióny
Horská záchranná služba pátrala po 19-ročnom poľskom turistovi
Po obhliadke parkovísk bolo nájdené auto nezvestnej osoby pri horskej chate neďaleko obce Zuberec.
Autor TASR
Zuberec 26. júna (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) prijala v piatok doobeda prostredníctvom kolegov z poľského TOPR-u žiadosť o pomoc pri pátraní po 19-ročnom poľskom turistovi. Rodina s ním mala posledný kontakt vo štvrtok (25. 6.) okolo 10.00 h ráno, keď zdieľal svoju polohu spod vrcholu Troch kôp v Západných Tatrách. Odvtedy sa prestal ozývať a telefón mal nedostupný. HZS o tom informovala na svojom webe.
Po obhliadke parkovísk bolo nájdené auto nezvestnej osoby pri horskej chate neďaleko obce Zuberec. „Vytypovaná oblasť bola prepátravaná záchranármi HZS zo Zverovky a to aj zo vzduchu, za súčinnosti Letky Ministerstva vnútra SR a takisto bol do pátrania zapojený aj pilot dronu. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia Policajného zboru,“ priblížili horskí záchranári.
Dodali, že v poobedňajších hodinách sa nezvestný turista dostal do oblasti so signálom a skontaktoval sa tak s HZS, ako aj s rodinou s tým, že je v poriadku a pomoc nepotrebuje. Pátranie tak bolo ukončené.
Po obhliadke parkovísk bolo nájdené auto nezvestnej osoby pri horskej chate neďaleko obce Zuberec. „Vytypovaná oblasť bola prepátravaná záchranármi HZS zo Zverovky a to aj zo vzduchu, za súčinnosti Letky Ministerstva vnútra SR a takisto bol do pátrania zapojený aj pilot dronu. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia Policajného zboru,“ priblížili horskí záchranári.
Dodali, že v poobedňajších hodinách sa nezvestný turista dostal do oblasti so signálom a skontaktoval sa tak s HZS, ako aj s rodinou s tým, že je v poriadku a pomoc nepotrebuje. Pátranie tak bolo ukončené.