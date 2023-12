Horská záchranná služba pomáhala vyčerpanej turistke na Kubínskej holi

Zázrivá 26. decembra (TASR) - Horskí záchranári v utorok popoludní pomáhali na Kubínskej holi vyčerpanej 42-ročnej českej turistke. Žena vyšla sama zo Zázrivej po červenom turistickom chodníku na hrebeň. V časti Horné Žihľavy už pociťovala únavu a nemala so sebou potrebné vybavenie na dokončenie túry za tmy. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Turistke vyrazili na pomoc dvaja profesionálni a jeden dobrovoľný horský záchranár. Ženu našli približne 150 metrov od značeného chodníka, v severnej časti pohoria. "Záchranári jej po príchode poskytli teplé tekutiny a suché oblečenie. V zlých poveternostných podmienkach a hlbokom snehu ju sprevádzali na vrcholovú stanicu Kubínskej hole, odkiaľ ju snežným skútrom previezli na stanicu HZS. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode manžela," priblížila HZS.



Horskí záchranári v tejto súvislosti upozorňujú turistov na to, aby sledovali vývoj počasia i podmienok a prispôsobovali tomu plánovanie túr. Vzhľadom na veľké množstvo mokrého a ťažkého snehu je aktuálne vo vyšších polohách pohyb bez lyží podľa nich značne obmedzený a náročný. "Vplyvom silného nárazového vetra a nočných mrazov môže byť v nasledujúcich dňoch povrch turistických chodníkov šmykľavý a ťažko schodný. Odporúčame mať so sebou zimný výstroj vrátane stúpacích želiez, prípadne tzv. nesmekov," dodala HZS.