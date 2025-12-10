< sekcia Regióny
Horská záchranná služba upozorňuje na zľadovatené chodníky
Vo vysokohorskom teréne odporúčajú horskí záchranári okrem mačiek aj cepín a najmä skúsenosti s pohybom v takýchto podmienkach.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr na zľadovatené chodníky vo vyšších nadmorských výškach. HZS na webovej stránke informovala, že v jednotlivých pohoriach prevládajú zimné poveternostné podmienky s výskytom súvislej snehovej pokrývky a zľadovateným povrchom najmä na hrebeňoch Nízkych a Vysokých Tatier.
„Pre bezpečný pohyb v takýchto podmienkach je nutné byť vybavený stúpacími železami, v nižších polohách môžu stačiť aj retiazkové. Vo vysokohorskom teréne odporúčajú horskí záchranári okrem mačiek aj cepín a najmä skúsenosti s pohybom v takýchto podmienkach,“ dodala HZS.
