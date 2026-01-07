Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Horské priechody Vernár a Branisko sú už plne prejazdné

Sneh na Vernári. Foto: TASR - Kamil Pisko

Polícia v súvislosti s nepriaznivým počasím v dôsledku sneženia a vetra vodičov vyzýva na opatrnosť.

Autor TASR
Prešov 7. januára (TASR) - Horské priechody Vernár a Branisko sú už prejazdné pre všetky vozidlá. Plne prejazdná je už aj cesta I/21 cez Chmeľovský kopec i cesta I/18 Petič, kde však treba rátať s menším zdržaním. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Na ceste I/15 v úseku Malá Domaša - Nová Kelča je naďalej blokovaný jeden jazdný pruh a na diaľnici D1 je stále znížená rýchlosť na 100 kilometrov za hodinu.

Polícia v súvislosti s nepriaznivým počasím v dôsledku sneženia a vetra vodičov vyzýva na opatrnosť. „Ak nemusíte cestovať, odložte svoju cestu na neskôr,“ dodáva.
