Poprad/Vysoké Tatry 11. septembra (TASR) - Horskí i leteckí záchranári majú za sebou mimoriadne náročný víkend. Len vo Vysokých Tatrách boli permanentne v záchrannej akcii, ktoré sa prelínali. Pomáhať museli viacerým turistom i paraglajdistom, jeden z nich dokonca 50-metrový pád v oblasti Gerlachovského kotla neprežil. Riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Marek Biskupič skonštatoval, že návštevnosť v horách je aj po skončení letných prázdnin stále vysoká, najmä vďaka peknému a stabilnému počasiu.



"Bol to naozaj extrémny víkend, z jednej akcie sme šli na druhú. Všade bolo veľa turistov, aj paraglajdistov, ľudia sa pohybujú aj v horolezeckom teréne, čo malo za následok také množstvo výjazdov. Mali sme náročnejšie dni aj v júli a v auguste, ale toto bol naozaj mimoriadny víkend," uviedol pre TASR Biskupič. V sobotu (9.9.) zasahovali záchranári päťkrát vo Vysokých Tatrách, pri dvoch kolapsových stavoch v Nízkych Tatrách a tiež pomáhali turistke v Západných Tatrách. V nedeľu (10.9.) to bolo ešte náročnejšie, pomoc potrebovalo v slovenských horách 13 ľudí, z toho traja paraglajdisti.



Záchranné akcie paraglajdistov podľa HZS komplikovali ich kolegovia, ktorí v blízkosti nehody krúžili vo vzduchu a zvyšovali riziko stretu s vrtuľníkom. Horskí záchranári mali preto množstvo práce naviac. Na mieste sa nachádzali viaceré skupiny zo Slovenska, Česka a Poľska. Jednotliví nahlasovatelia boli telefonicky upozorňovaní, aby každá skupina dostala informáciu, ktorú si odovzdali prostredníctvom rádio komunikácie o prílete vrtuľníka a teda nutnosti opustiť vzdušný priestor.



Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) Pavol Majko v tejto súvislosti upozornil, že v novom návštevnom poriadku už bude pohyb paraglajdistov zakázaný. "Boli aj takí, čo porušovali pravidlá a snažili sa napríklad do Poľska zaletieť z Lomnického sedla, lietali nám do každej doliny, aj tam, kde nie sú turistické chodníky. Máme aj taký prípad v Tichej doline, kedy paraglajdista vystrašil kamzicu a tá si v dôsledku toho zlomila nohu," priblížil Majko s tým, že doteraz mohli viac-menej lietať ponad zjazdové trate. Po zlých skúsenostiach budú môcť túto činnosť vykonávať len na základe výnimky. "Na Slovensku je dosť kopcov, kde sa môžu vyžiť. TANAP je na to, aby sa tam ľudia chodili rekreovať, nie je to telocvičňa," uzavrel riaditeľ.