Horskí záchranári a žilinskí špeciáli podpísali dohodu o spolupráci

Žilina 22. septembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) a 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline podpísali tento týždeň dohodu o spolupráci. Zamerajú sa najmä na výmenu skúseností v horskom a vysokohorskom prostredí pri pohybe a pobyte osôb a použití vrtuľníkov. TASR o tom informoval hovorca Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR Mário Pažický.



"Žilinskí špeciáli a horskí záchranári cvičili spolu aj v minulosti, no podpisom dohody nadobúda spolupráca inštitucionalizovanú podobu," uviedol po podpise veliteľ slovenských Síl pre špeciálne operácie Jaroslav Krám.



Podľa riaditeľa HZS Mareka Biskupiča otvára podpis dohody pre obe zložky možnosti skvalitnenia spolupráce a postupov. "Pre HZS to prinesie skvalitnenie záchrany. Dohoda umožní aj zdieľanie informácií v oblasti výcviku a bezpečného pohybu v horskom teréne. Podpis dohody predchádza prvému spoločnému trojdňovému cvičeniu, ktoré sa uskutoční od 25. septembra v lokalite chaty pod Suchým a jej okolí v Malej Fatre," priblížil.



Pre žilinský 5. pluk dohoda znamená aj inovatívny pohľad na terénny výcvik bezpečného pohybu osôb v horských oblastiach a na nácvik lanových techník a letecký výcvik. "Verím, že spolupráca prehĺbi nielen naše profesionálne, ale aj priateľské väzby," doplnil zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia Kornel Kánik.



Hovorca Síl pre špeciálne operácie OS SR podotkol, že opodstatnenosť dohody horských záchranárov a žilinských špeciálov potvrdila situácia z januára tohto roku. "Pripravenosť príslušníkov horskej skupiny 5. pluku špeciálneho určenia preveril pád približne 150 metrov dlhej lavíny počas výcviku v Západných Tatrách. Pri dvojici skialpinistov v Madajovom žľabe boli do piatich minút. Pomohli im z bezprostrednej lavínovej zóny do bezpečia a privolali horských záchranárov. Skialpinistom poskytli prvú pomoc, ošetrili vykĺbené rameno, zateplili ich a vytýčili pristávaciu plochu," pripomenul Pažický.