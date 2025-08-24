< sekcia Regióny
Horskí záchranári evakuovali muža, ktorý uviazol na ferate na Skalke
Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke.
Autor TASR
Kremnica 24. augusta (TASR) - Horskí záchranári evakuovali v sobotu (23. 8.) popoludní 48-ročného turistu, ktorý uviazol na ferate „Výzva“ na Skalke v Kremnických vrchoch. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, mužovi odišli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci v Kremnických vrchoch - Skalke. „Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke, odkiaľ turista pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne,“ priblížila HZS.
Ako uvádza, mužovi odišli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci v Kremnických vrchoch - Skalke. „Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke, odkiaľ turista pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne,“ priblížila HZS.