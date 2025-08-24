Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Horskí záchranári evakuovali muža, ktorý uviazol na ferate na Skalke

Na snímke skalolezci na visutom moste, ktorý je súčasťou Via ferraty Komín na Skalke pri Kremnici. Foto: TASR - Dano Veselský

Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke.

Autor TASR
Kremnica 24. augusta (TASR) - Horskí záchranári evakuovali v sobotu (23. 8.) popoludní 48-ročného turistu, ktorý uviazol na ferate „Výzva“ na Skalke v Kremnických vrchoch. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, mužovi odišli na pomoc traja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra slúžiaci v Kremnických vrchoch - Skalke. „Muža za pomoci lanovej techniky evakuovali zo skaly a následne ho sprevádzali k parkovisku na Skalke, odkiaľ turista pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne,“ priblížila HZS.
