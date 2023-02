Horskí záchranári hľadali v Západných Tatrách strateného skialpinistu

Oravské Veselé 4. februára (TASR) – Horskí záchranári z oblastného strediska Západné Tatry pomáhali v piatok (3. 2.) hľadať poľského skialpinistu, ktorý sa stratil pod Pilskom. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.



V lokalite Bystrej doliny pátrali aj za pomoci snežných skútrov a terénnej štvorkolky. "O tretej hodine nadránom našli zablúdeného muža poľskí záchranári na slovensko-poľskej hranici. Bol bez zranení a v sprievode záchranárov zišiel do údolia," uviedla HZS.



Doplnila, že počas záchrannej akcie zablúdený skialpinista odmietol pomoc horských záchranárov, pretože nebol poistený na zásah v horách. "Záchranári pokračovali v pátraní vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé podmienky, prognózu počasia, slabo nabitý mobilný telefón nezvestného muža (zostávajúcich sedem percent) a vyhodnotenie situácie, že oznamovateľ je ohrozený na zdraví alebo živote," doplnila HZS.



HZS apeluje na návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali jej upozornenia a pokyny. "Pri odchode z domu do hôr dbajte na dobre nabitý mobilný telefón, prípadne si so sebou vezmite powerbanku, ktorá môže byť v nepriaznivom počasí veľmi užitočná," zdôraznila HZS.