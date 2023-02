Horskí záchranári majú novú základňovú stanicu v Západných Tatrách

Žiar 11. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) má v Žiarskej doline v Západných Tatrách novú základňovú stanicu. Do prevádzky ju odovzdali v piatok (10. 2.). Ako uviedol riaditeľ HZS Marek Biskupič, stanica poskytne zázemie profesionálnym aj dobrovoľným horským záchranárom. Podarilo sa ju postaviť z eurofondových zdrojov.



"Staré budovy poznačil zub času, nevyhovovali už ani z pohľadu dispozičných kritérií či priestorového vybavenia. V novej budove pre horských záchranárov budú prebiehať aj školenia a akcie. To, že záchranári majú zázemie, ktoré je na úrovni 21. storočia, pocítia v prvom rade zachraňovaní ľudia," podotkol riaditeľ HZS.



Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa svojich slov verí, že sa im do budúcna podarí postaviť viac takýchto budov. Zdôraznil, že vytvárať zázemie záchranným zložkám považuje za nesmierne dôležité. "Zázemie pre jednotlivé útvary ministerstva vnútra dlhé roky nebolo budované v takom rozmachu a štandarde, aký by sme si predstavovali. O to radšej som, že máme takúto stanicu pre horských záchranárov," zhodnotil.



Žiarska dolina je podľa Biskupiča jednou z najlavinóznejších oblastí na Slovensku. "Každý svah v týchto horách poznačený aj nejakou tragédiou. Počas lavínových nehôd tu zomrelo množstvo ľudí," skonštatoval riaditeľ HZS. Za posledných päť rokov horskí záchranári z oblasti Západných Tatier uskutočnili 932 zásahov, z toho 446 bolo na lyžiarskom svahu a 486 v horskom teréne.