Horskí záchranári mali cvičenie na ľadovej veži v Oravskej Polhore

Oravská Polhora 23. februára (TASR) - Dobrovoľní horskí záchranári pôsobiaci na Orave mali v nedeľu cvičenie na 19-metrovej ľadovej veži v Oravskej Polhore. Tento rok prebiehajú previerky odborných spôsobilostí dobrovoľných členov Horskej záchrannej služby a okrem toho, že trénujú v teréne a v horách, tak využívajú aj takéto pomôcky, ako je ľadová veža.



Podľa horského záchranára zo Západných Tatier Jána Tegelhofa nie sú momentálne úplne ideálne podmienky v horách. "Nie všade je blízky prístup ako v Oravskej Polhore, kde je veľmi ideálne, že tu môžeme prísť autom, máme tu zvrchu natiahnuté laná, čiže situácia je bezpečná a na tréning úplne vhodná. Takéto tréningy využívajú horskí záchranári aj vo voľnom čase. Minimálne dnes na previerkach každý musí vyliezť na vežu, aby si obhájil svoje miesto v horskej službe," uviedol Tegelhof.



Horský záchranár ďalej dodal, že záchranné akcie prebiehajú v horských oblastiach, kde sú rôznorodé ťažké podmienky, zamrznuté svahy, rôzne ľadové plochy, ktoré veža imituje, a preto je podľa neho dobrý takýto tréning.



Ľadová veža má momentálne 19 metrov. Je to oceľová konštrukcia, na ktorej je natiahnuté železné pletivo. Vodu čerpajú pri mínusových teplotách z miestneho potoka, potrubím sa tlačí hore, kde steká po konštrukcii a vzniká ľad. "Pôvodne stĺp bol kolmá konštrukcia, ale tým, že to chceme sprístupniť širšej verejnosti, tak sme sa snažili urobiť rampy, čo sú mierne naklonené roviny, a tým pádom je to dostupnejšie aj širšej verejnosti," priblížil dobrovoľný horský záchranár zo Západných Tatier Ján Herud.



Ľadová veža je v Oravskej Polhore už niekoľký rok a stala sa veľkou atrakciou. "Vytvorenie tejto ľadovej veže závisí veľmi od počasia, keď nám mrzne, veža sa dá naľadniť za tri až päť dní, takže je to pomerne rýchle, avšak musí byť dobré počasie," doplnil starosta Oravskej Polhory Michal Strnál.