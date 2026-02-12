< sekcia Regióny
Horskí záchranári na Donovaloch precvičujú lavínovú záchranu
Zásah po páde lavíny budú nacvičovať pod dohľadom Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS.
Autor TASR
Donovaly 12. februára (TASR) - Na Donovaloch pri Banskej Bystrici sa vo štvrtok večer koná cvičenie lavínovej záchrany. V miestnom lyžiarskom stredisku budú zásah po páde lavíny nacvičovať horskí záchranári zo strediska Horskej záchrannej služby (HZS) - Veľká Fatra. Pre TASR to za HZS uviedol Ladislav Boldog.
Na periodickom precvičení lavínovej záchrany na Donovaloch sa vo štvrtok večer stretne približne 20 horských záchranárov. Zásah po páde lavíny budú nacvičovať pod dohľadom Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS.
„Pri skutočnej lavínovej akcii ide najmä o rýchlosť. Ale v tomto prípade pôjde hlavne o dodržanie správnych postupov. Keďže lavína je dynamický dej, kde informácie prichádzajú aj počas záchrany, záchranári musia pracovať aj s nimi a urobiť správne rozhodnutie,“ priblížil Boldog.
Počas aktuálnej zimy horskí záchranári vo Veľkej Fatre zatiaľ lavínový zásah nemali, snehu vo voľnom teréne je od začiatku sezóny len málo. Oblasť Veľkej Fatry je známa aj doposiaľ najtragickejšou lavínou na Slovensku, ktorá sa vo februári 1924 uvoľnila na juhovýchodných svahoch vrchu Krížna. Lavína zasiahla uhliarsku osadu Rybô, pri tragédii prišlo o život 18 ľudí, z toho 15 detí.
