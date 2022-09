Horskí záchranári pátrajú po nezvestnom Poliakovi, zatiaľ bezvýsledne

Vysoké Tatry 4. septembra (TASR) - Horskí záchranári od soboty (3.9.) pátrajú po nezvestnom turistovi z Poľska. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že nezvestnosť kamaráta, ktorý sa nevrátil z túry vo Vysokých Tatrách, nahlásil v neskorých večerných hodinách poľský turista.



Obaja sa mali po túre stretnúť o 17.00 h pri Popradskom plese. "Nezvestný muž podľa slov oznamovateľa odišiel v sobotu Zlomiskovou dolinou na Vysokú a ďalej mal pokračovať cez Kohútik na Rysy. Spojiť sa s ním telefonicky, prípadne ho lokalizovať, nebolo možné, pretože nemal so sebou mobilný telefón," uvádza HZS na svojej stránke. Ešte v noci na nedeľu prehľadali záchranári HZS v súčinnosti s poľskými kolegami z Dračej dolinky steny Vysokej za pomoci dronov, avšak bezvýsledne.



S príchodom nového dňa začali záchranári HZS prehľadávať uvedené lokality zo vzduchu aj pozemne. "Odišli do Bielovodskej doliny, kde začali pozemné pátranie za pomoci psov a v súčinnosti s posádkou leteckých záchranárov prehľadávali plánovanú trasu postupu nezvestného muža," doplnila HZS s tým, že z paluby vrtuľníka v severnej stene Vysokej lokalizovali neurčitý objekt, neskôr sa potvrdilo, že ide o spacák. Príslušníci HZS pátrajúci pozemne prehľadali Ťažkú dolinu a jej záver, Galériu Ganku až po sedlo Váha, kde im s dronmi asistovali poľskí kolegovia. "Pátranie prebiehalo do večerných hodín, nezvestného 57–ročného muža sa zatiaľ nájsť nepodarilo," skonštatovala HZS.



V pátraní budú pokračovať aj nasledujúci deň v súčinnosti s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR.