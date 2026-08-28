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PÁTRANIE V TATRÁCH: Záchranári hľadali otca s dieťaťom
Po mužovi s dieťaťom odišli pátrať dvaja záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Sever a jeden príslušník Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania aj s dronom s termovíziou.
Autor TASR
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Dúbrava 28. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pátrala vo štvrtok (27. 8.) v neskorých večerných hodinách po 40-ročnom turistovi s 11-ročnou dcérou, ktorí sa vybrali na Chabenec v Nízkych Tatrách. Turista poslal manželke okolo obeda video z výstupu a povedal jej, že sa mu vybíja telefón. Nakoľko ani po zotmení sa domov nevrátil a spojiť sa s ním nebolo možné, kontaktovala Operačné stredisko tiesňového volania HZS. Horskí záchranári o tom informovali na svojom webe.
Po mužovi s dieťaťom odišli pátrať dvaja záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Sever a jeden príslušník Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania aj s dronom s termovíziou. „Auto nezvestného našli zaparkované pri baniach v Dúbravskej doline, preto pokračovali v pátraní hore dolinou. Otca s dcérou našli v kolibe, kde sa uchýlili, keďže bez svetla neboli schopní za tmy pokračovať v zostupe a mali v úmysle tu prečkať do rána,“ spresnili horskí záchranári s tým, že po zateplení a vybavení svetlami ich sprevádzali k terénnemu vozidlu HZS a zviezli k autu, odkiaľ už pokračovali samostatne.
Po mužovi s dieťaťom odišli pátrať dvaja záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Sever a jeden príslušník Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania aj s dronom s termovíziou. „Auto nezvestného našli zaparkované pri baniach v Dúbravskej doline, preto pokračovali v pátraní hore dolinou. Otca s dcérou našli v kolibe, kde sa uchýlili, keďže bez svetla neboli schopní za tmy pokračovať v zostupe a mali v úmysle tu prečkať do rána,“ spresnili horskí záchranári s tým, že po zateplení a vybavení svetlami ich sprevádzali k terénnemu vozidlu HZS a zviezli k autu, odkiaľ už pokračovali samostatne.