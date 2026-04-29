STRATENÝ HOLANĎAN: Horskí záchranári pátrali v Tatrách po turistovi
Prítomnosť telefónu nezvestného Holanďana potvrdila na slovenskej strane aj lokalizácia, o ktorú HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru.
Autor TASR
Žiar 29. apríla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v stredu krátko po polnoci prijala žiadosť o pomoc pri nezvestnosti 43-ročného holandského občana. So skupinou turistov sa ráno vydal z Doliny Piatich poľských plies smerom k vrchu Kresanica, kde sa od skupiny odpojil a šiel napred. Zvyšok skupiny následne z Kresanice požiadal o pomoc horských záchranárov z poľského TOPR-u, ktorí ich transportovali do Zakopaného. HZS o tom informovala na svojom webe.
„Skupine sa s turistom, ktorý pokračoval ďalej, nepodarilo spojiť ani do neskorých nočných hodín, pričom udávali, že naposledy sa ozval podvečer manželke, pravdepodobne z oblasti Glazista Turnia, a mal schádzať smerom na slovenskú stranu pohoria,“ spresnili horskí záchranári.
Prítomnosť telefónu nezvestného Holanďana potvrdila na slovenskej strane aj lokalizácia, o ktorú HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru. Do pátracej akcie vyrazili dvaja záchranári HZS slúžiaci v Žiarskej doline. Nahlasovateľka uviedla, že so skupinou mali prespávať na chatách a nezvestný disponoval aj spacákom.
Horskí záchranári prepátrali v noci Tichú a Tomanovskú dolinu. Nezvestného muža našli nadránom v drevenici v Tomanovskej doline. „Turista bol, našťastie, bez zranení a v poriadku. Horskí záchranári ho terénnym vozidlom HZS transportovali do Domu HZS do Žiarskej doliny, kde mu poskytli prenocovanie. Keďže bol bez zranení, po doplnení energie po neho prišiel člen skupiny a pokračovali naspäť do Poľska,“ dodali z HZS.
„Skupine sa s turistom, ktorý pokračoval ďalej, nepodarilo spojiť ani do neskorých nočných hodín, pričom udávali, že naposledy sa ozval podvečer manželke, pravdepodobne z oblasti Glazista Turnia, a mal schádzať smerom na slovenskú stranu pohoria,“ spresnili horskí záchranári.
Prítomnosť telefónu nezvestného Holanďana potvrdila na slovenskej strane aj lokalizácia, o ktorú HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru. Do pátracej akcie vyrazili dvaja záchranári HZS slúžiaci v Žiarskej doline. Nahlasovateľka uviedla, že so skupinou mali prespávať na chatách a nezvestný disponoval aj spacákom.
Horskí záchranári prepátrali v noci Tichú a Tomanovskú dolinu. Nezvestného muža našli nadránom v drevenici v Tomanovskej doline. „Turista bol, našťastie, bez zranení a v poriadku. Horskí záchranári ho terénnym vozidlom HZS transportovali do Domu HZS do Žiarskej doliny, kde mu poskytli prenocovanie. Keďže bol bez zranení, po doplnení energie po neho prišiel člen skupiny a pokračovali naspäť do Poľska,“ dodali z HZS.