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Horskí záchranári pomáhali 15-ročnej turistke v Lúčanskej Malej Fatre
Turistka sa nachádzala na Kalužnej, odkiaľ ju záchranári transportovali do Martina, kde ju odovzdali jej rodičom.
Autor TASR
Martin 22. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok (21. 7.) v podvečerných hodinách zablúdenej 15-ročnej slovenskej turistke v Lúčanskej Malej Fatre. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, s dievčaťom sa operačnému stredisku podarilo skontaktovať a prostredníctvom lokalizačnej SMS od nej získať jej presnú polohu, čo výrazným spôsobom urýchlilo záchrannú akciu.
„Na pomoc jej vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach. Turistka sa nachádzala na Kalužnej, odkiaľ ju záchranári transportovali do Martina, kde ju odovzdali jej rodičom,“ spresnili zásah z HZS.
„Na pomoc jej vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach. Turistka sa nachádzala na Kalužnej, odkiaľ ju záchranári transportovali do Martina, kde ju odovzdali jej rodičom,“ spresnili zásah z HZS.