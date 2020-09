Horskí záchranári pomáhali chlapcovi, ktorého uhryzol had

Martin 4. septembra (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v piatok popoludní na Martinských holiach 14-ročnému chlapcovi, ktorého na Veľkej lúke uhryzol had do nohy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



"Záchranári sa k chlapcovi dostali v krátkom čase terénnym autom. Po vyšetrení mu podali medikamentóznu liečbu a požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá chlapca letecky transportovala do nemocnice v Martine. Na akcii sa zúčastnili dvaja záchranári z oblastného strediska HZS Veľká Fatra a jeden záchranár bezpečnostno-operatívnej jednotky," doplnila HZS.