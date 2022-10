Horskí záchranári pomáhali dvom horolezcom v oblasti Baraních rohov

Vysoké Tatry 11. októbra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (10. 10.) večer dvojici poľských horolezcov, uviazli v oblasti Baraních rohov vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke s tým, že po zotmení uviazli v poslednej dĺžke Šádkovej cesty.



"Na pomoc im išli záchranári zo Starého Smokovca. K uviaznutým sa dostali v neskorých nočných hodinách zlanením z vrcholu Baraních rohov. Po zateplení a zaistení s nimi vystúpili späť na vrchol a pomocou istenia lanovou technikou spoločne zostúpili cez Baranie sedlo do doliny," uvádza HZS. Následne ich odprevadili na Téryho chatu, kde spoločne počkali do svitania, keď bolo možné nasadenie leteckej techniky.



"O súčinnosť bola požiadaná letka Ministerstva vnútra SR, ktorá v ranných hodinách horolezcov spolu so zasahujúcimi záchranármi HZS letecky transportovala z chaty do Tatranskej Lomnice," dodáva HZS. Keďže obaja horolezci, muž a žena vo veku 47 a 36 rokov, neboli zranení a nepotrebovali zdravotnícke ošetrenie, ďalej už pokračovali samostatne.