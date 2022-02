Horskí záchranári pomáhali dvom uviaznutým horolezcom

Vysoké Tatry 14. februára (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu (13. 2.) vo Vysokých Tatrách dvom uviaznutým horolezcom. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadali vo večerných hodinách.



"Nachádzali sa na Karbunkulovom hrebeni, z ktorého sa rozhodli zostúpiť do Červenej dolinky, kde uviazli a už nedokázali pokračovať," priblížila HZS. Záchranári postupovali k horolezcom pozemne, lebo nasadenie leteckej techniky už pre tmu nebolo možné. Boli s nimi v telefonickom kontakte a navigovali ich, ako majú postupovať.



Horolezci tak samostatne zostúpili do Červenej dolinky a so záchranármi sa stretli na Chate pri Zelenom plese. "Odtiaľ boli všetci transportovaní na Bielu vodu, kde bola záchranná akcia ukončená," uzatvára HZS.