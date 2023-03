Horskí záchranári pomáhali horolezcom vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 4. marca (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v sobotu vo Vysokých Tatrách po páde trojice horolezcov. Pri lezení na Zlomiskovú vežu sa im uvoľnil kameň so štandom. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.



Všetci horolezci, keďže boli naviazaní, spadli zo skalného rebra do žľabu smerom do Zlomiskovej doliny. Jeden horolezec po páde utrpel poranenie ruky a hrudníka, druhý poranenie zadnej časti tela a tretí muž nebol zranený.



"Záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov. Tí z heliportu v Starom Smokovci vzali na palubu jedného záchranára HZS. Po prílete do oblasti bol na mieste udalosti vysadený horský záchranár aj lekár Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Zraneným osobám poskytli na mieste neodkladnú zdravotnú pomoc a mužovi s poranením hrudníka podali medikamentóznu liečbu," uvádza HZS.



Následne boli zranení horolezci pripravení na letecký transport a za pomoci navijaka ich postupne evakuovali z terénu k Popradskému plesu. Naložili ich na palubu vrtuľníka, ktorý ich transportoval do nemocnice v Poprade. Tretí horolezec pokračoval v zostupe samostatne.