Mladý lyžiar spadol zo sedačkovej lanovky na Skalke

Kremnica 21. decembra (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) slúžiaci na Skalke v Kremnických vrchoch asistovali v stredu pri vážnom úraze 20-ročného lyžiara, ktorý spadol zo sedačkovej lanovky. Na svojej webovej stránke o tom informuje HZS.



"Pacient sa sťažoval na bolesti v oblasti brušnej dutiny a aj na problematické dýchanie," skonštatovali horskí záchranári. Mladému lyžiarovi podali inhalačnú a infúznu liečbu a do príchodu záchrannej zdravotnej služby ho udržiavali v stabilizovanom stave.



"Pacient bol následne odovzdaný do starostlivosti lekára a transportovaný do zdravotníckeho zariadenia na podrobné vyšetrenie," dodala HZS.