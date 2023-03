Horskí záchranári pomáhali mužovi po páde do žľabu Vysokej

Vysoké Tatry 5. marca (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu 50-ročnému turistovi po páde do centrálneho žľabu Vysokej vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Turista sa pri zostupe pošmykol a niekoľko desiatok metrov dlhý pád sa mu nepodarilo ubrzdiť ani cepínom, ktorý mal pri sebe. Spôsobil si poranenie dolnej končatiny a odreniny v oblasti tváre. Letecká technika nemohla byť nasadená pre nepriaznivé počasie a zlú dohľadnosť," uvádza HZS.



Na pomoc odišli turistovi pozemne horskí záchranári z oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Náhodní skialpinisti, nachádzajúci sa v oblasti, zahájili transport pacienta naproti záchranárom, smerom do Zlomiskovej doliny.



"Záchranná skupina HZS po dosiahnutí poskytla turistovi zateplenie, ošetrenie a fixovanie končatiny a podala mu medikamentóznu analgetickú liečbu," dopĺňa HZS.



Pacienta po prevzatí transportovali záchranári HZS k horskému hotelu pri Popradskom plese. Odtiaľ ho zviezli terénnym vozidlom HZS do údolia k zástavke Tatranskej elektrickej železnice a odovzdali ho privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.