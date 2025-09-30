Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. september 2025Meniny má Jarolím
< sekcia Regióny

Horskí záchranári pomáhali na Beskydskej magistrále zranenej turistke

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zranená turistka patrila do trojčlennej skupiny, ktorá sa nachádzala v oblasti Veľkého Polomu.

Autor TASR
Čadca 30. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok predpoludním na Beskydskej magistrále 63-ročnej českej turistke, ktorá si privodila úraz dolnej končatiny a nebola schopná v túre pokračovať. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Zranená turistka patrila do trojčlennej skupiny, ktorá sa nachádzala v oblasti Veľkého Polomu. „K slovensko-českej štátnej hranici boli vyslaní záchranári z Oblastného strediska HZS Kysuce. Pacientku po príchode na miesto vyšetrili, zranenú končatinu jej zafixovali a následne ju na nosidlách transportovali ku kaplnke pri Muřinkovom vrchu. Odtiaľ bola terénnym vozidlom prevezená do nemocničného zariadenia v Čadci,“ priblížila zásah HZS.


.

Neprehliadnite

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma