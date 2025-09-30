< sekcia Regióny
Horskí záchranári pomáhali na Beskydskej magistrále zranenej turistke
Zranená turistka patrila do trojčlennej skupiny, ktorá sa nachádzala v oblasti Veľkého Polomu.
Autor TASR
Čadca 30. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok predpoludním na Beskydskej magistrále 63-ročnej českej turistke, ktorá si privodila úraz dolnej končatiny a nebola schopná v túre pokračovať. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Zranená turistka patrila do trojčlennej skupiny, ktorá sa nachádzala v oblasti Veľkého Polomu. „K slovensko-českej štátnej hranici boli vyslaní záchranári z Oblastného strediska HZS Kysuce. Pacientku po príchode na miesto vyšetrili, zranenú končatinu jej zafixovali a následne ju na nosidlách transportovali ku kaplnke pri Muřinkovom vrchu. Odtiaľ bola terénnym vozidlom prevezená do nemocničného zariadenia v Čadci,“ priblížila zásah HZS.
