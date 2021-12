Na šmykľavé horské chodníky doplatila mladá turistka, zranila si nohu

Martin 27. decembra (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v pondelok 17-ročnej turistke, ktorá sa pri schádzaní z Martinských holí pošmykla na zľadovatenom chodníku. Po páde narazila do stromu a vážne si zranila nohu. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Do príchodu záchranárov HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra poskytol zranenej žene zateplenie svedok nehody. "Horskí záchranári po príchode na miesto dievča vyšetrili, opätovne zateplili, končatinu jej zafixovali a podali medikamentóznu liečbu. Následne ju za pomoci saní a snežného skútra transportovali k mostíku v časti Stráne, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej posádke RZP," uviedla HZS.