Horskí záchranári pomáhali na Veľkom Choči zranenej žene

Valaská Dubová 30. júna (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v stredu (29. 6.) na Veľkom Choči 42-ročnej Slovenke, ktorá si zranila dolnú končatinu v oblasti členka. HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke.



"Pri zostupe jej pomáhali priatelia. No nachádzali sa len asi 150 výškových metrov pod vrcholom a nepodarilo by sa im spoločnými silami zísť až dole. Horskí záchranári ženu po príchode na mieste ošetrili a pomocou nosidiel UT 2000 transportovali na Starú Poľanu, odkiaľ terénnym služobným vozidlom pokračovali do nemocnice," uviedla HZS.