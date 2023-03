Poľským horolezcom v Tatrách neprialo počasie, pomáhali im záchranári

Vysoké Tatry 28. marca (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v pondelok (27. 3.) dvom poľským horolezcom v oblasti Temnosmrečianskeho sedla. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke, záchranárov z Vysokých Tatier dopoludnia kontaktovali poľskí kolegovia z tatranskej dobrovoľníckej záchrannej služby so žiadosťou o pomoc pre dvoch poľských horolezcov vo veku 45 a 38 rokov, ktorí bivakovaním prečkali noc na hrebeni v oblasti Mengusovských štítov.



"Nasledujúce ráno sa muži rozhodli pre prechod na poľskú stranu, čo sa ukázalo ako náročné. Neskôr začali po spojení so záchranármi HZS zostupovať, avšak podmienky v teréne boli nepriaznivé, čo im napokon sťažilo aj samotnú orientáciu," uvádza HZS.



Horskí záchranári navigovali horolezcov na chodník k Hincovmu plesu a zároveň im šli oproti. "S mužmi sa stretli pod Širokým žľabom nad pásmom lesa. Oboch zateplili a poskytli im teplé tekutiny. Spoločne zostúpili k Popradskému plesu a následne boli prevezení na oblastné stredisko HZS do Starého Smokovca. Po ukončení záchrannej akcie pokračovali Poliaci samostatne domov," dodáva HZS.