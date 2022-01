Horskí záchranári pomáhali turistke po páde do Štôlskej doliny

Vysoké Tatry 7. januára (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v piatok 49-ročnej turistke, ktorá sa počas prechodu magistrálou zo Sedla Ostrva smerom na Batizovské pleso pošmykla na zľadovatenom teréne a spadla do Štôlskej doliny. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, o pomoc požiadal HZS jej priateľ, ktorý ju po páde nevidel a ani neodpovedala na jeho volanie.



"O súčinnosť bola okamžite požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá práve v popradskej nemocnici odovzdávala vyčerpaného a podchladeného turistu spod Kráľovej hole. Z heliportu v Starom Smokovci bol na palubu vrtuľníka vyzdvihnutý záchranár HZS a spoločne smerovali do Štôlskej doliny. Pri zranenej bol vysadený najprv horský záchranár a potom aj lekár z posádky vrtuľníka. Turistka, ktorá pri viac ako 200-metrovom páde utrpela mnohopočetné poranenia, bola následne posádkou vrtuľníka evakuovaná z terénu a vo vážnom stave transportovaná do nemocnice v Poprade," uvádza HZS.



Pretože sa už posádka pre tmu nestihla vrátiť pre oznamovateľa a záchranára HZS, obaja museli zostúpiť do Vyšných Hágov pozemne.



"Keďže zostup zľadovateným terénom bol veľmi náročný a horský záchranár musel turistu, ktorý nemal potrebnú výzbroj, istiť, čo značne spomaľovalo ich postup, na pomoc im smerovala skupina záchranárov HZS zo Starého Smokovca. Muža bezpečne odprevadili do Vyšných Hágov, kde bol ubytovaný, a následne pokračovali terénnym automobilom do Starého Smokovca, kde bola záchranná akcia ukončená," informuje HZS.



HZS upozorňuje turistov, že v horách po poslednom výraznom oteplení a následnom ochladení je povrch snehovej pokrývky prevažne zľadovatený. Pri pohybe v horskom teréne odporúča mať so sebou kompletný zimný výstroj a výzbroj – stúpacie železá a čakan. Pohyb na lyžiach a skialpinistických pásoch je možný maximálne do sklonu 30 stupňov.