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Horskí záchranári pomáhali turistke v Malej Fatre, poranila si členok
Turistku previezli terénnym vozidlom HZS k hotelu, kde na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode rodinných príslušníkov.
Autor TASR
Terchová 27. augusta (TASR) - Horskí záchranári vo štvrtok popoludní pomáhali 68-ročnej turistke slovenskej národnosti, ktorá si v lokalite Pod Tanečnicou v Malej Fatre pri pošmyknutí spôsobila poranenie členka a ďalej nedokázala samostatne pokračovať. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.
„Na pomoc jej odišli štyria horskí záchranári zo Štefanovej. Po dosiahnutí miesta bola pacientka vyšetrená, zranená končatina jej bola zafixovaná a následne bola v nosidlách transportovaná na Vrchpodžiar,“ spresnili zásah horskí záchranári s tým, že odtiaľ previezli turistku terénnym vozidlom HZS k hotelu, kde na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode rodinných príslušníkov.
„Na pomoc jej odišli štyria horskí záchranári zo Štefanovej. Po dosiahnutí miesta bola pacientka vyšetrená, zranená končatina jej bola zafixovaná a následne bola v nosidlách transportovaná na Vrchpodžiar,“ spresnili zásah horskí záchranári s tým, že odtiaľ previezli turistku terénnym vozidlom HZS k hotelu, kde na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode rodinných príslušníkov.