Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Horskí záchranári pomáhali turistke v Malej Fatre, poranila si členok

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Turistku previezli terénnym vozidlom HZS k hotelu, kde na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode rodinných príslušníkov.

Autor TASR
Terchová 27. augusta (TASR) - Horskí záchranári vo štvrtok popoludní pomáhali 68-ročnej turistke slovenskej národnosti, ktorá si v lokalite Pod Tanečnicou v Malej Fatre pri pošmyknutí spôsobila poranenie členka a ďalej nedokázala samostatne pokračovať. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.

Na pomoc jej odišli štyria horskí záchranári zo Štefanovej. Po dosiahnutí miesta bola pacientka vyšetrená, zranená končatina jej bola zafixovaná a následne bola v nosidlách transportovaná na Vrchpodžiar,“ spresnili zásah horskí záchranári s tým, že odtiaľ previezli turistku terénnym vozidlom HZS k hotelu, kde na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode rodinných príslušníkov.

.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním