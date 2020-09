Horskí záchranári pomáhali turistom po pádoch aj pri nevoľnosti

Vysoké Tatry 12. septembra (TASR) – Horskí záchranári v sobotu opäť pomáhali niekoľkým turistom vo Vysokých Tatrách. Ako informujú na svojej webovej stránke, išlo o nevoľnosť či poranenia spôsobené pádom. O súčinnosť požiadali aj leteckých záchranárov.



Poľskej turistke, ktorá si v Mengusovskej doline pri páde na modrom turistickom chodníku vedúcom k Hincovým plesám spôsobila pravdepodobne zlomeninu predkolenia, pomáhala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS). Poranenie kolena a zápästia zas utrpela 42-ročná slovenská turistka, ktorá spadla na turistickom chodníku pod Veľkou Svišťovkou. „Horskí záchranári aj v tomto prípade požiadali o súčinnosť VZZS, ktorá zásah vykonala samostatne,“ uvádza Horská záchranná služba (HZS).



Tá dopoludnia zasahovala neďaleko Chaty pri Popradskom plese. Šesťdesiatdvaročného slovenského turistu zasiahla náhla nevoľnosť, pocit na zvracanie a zimnica. Horskí záchranári ho po príchode na miesto vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho terénnym autom transportovali do Starého Smokovca. „Tam si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), s ktorou pokračoval do nemocnice v Poprade,“ dodáva.



HZS pomáhala aj 68-ročnej slovenskej turistke, ktorá sa nachádzala v horskom hoteli Sliezsky dom. Pádom si spôsobila poranenie zápästia. Záchranári ju na mieste vyšetrili a zranené zápästie jej zafixovali dlahou. Transport do nemocnice odmietla.