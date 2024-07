Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanej turistke

Nezbudská Lúčka 7. júla (TASR) - Slovenská turistka pociťovala v nedeľu dopoludnia na modrom turistickom chodníku pod Chatou pod Suchým po túre v predchádzajúci deň celkovú slabosť a nevoľnosť. Žene pomáhali horskí záchranári.



"Turistke sa po prenocovaní v horskom zariadení jej zdravotný stav do rána nezlepšil a počas návratu do ústia doliny došlo k úplnému vyčerpaniu," uviedla Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne, 26-ročnú pacientku vyšetrili a ošetrili. Následne ju transportovali do Varína, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne v sprievode rodinných príslušníkov.