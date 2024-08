Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre zranenej českej turistke

Terchová 24. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu predpoludním v Malej Fatre 48-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom chodníku medzi sedlami Medzirozsutce a Medziholie poranila nohu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Turistka si pádom prisadla končatinu a ďalej nebola schopná zostupu. "Štyria horskí záchranári po príchode pacientke končatinu ošetrili a zafixovali do vákuovej dlahy. Bola transportovaná do Štefanovej, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode príbuzného na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia," priblížila zásah HZS.