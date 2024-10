Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre vyčerpanému českému turistovi

Terchová 4. októbra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali vo štvrtok (3. 10.) v Malej Fatre 28-ročnému českému turistovi, ktorý pod hrebeňom Veľkého Rozsutca pociťoval nevoľnosť spojenú so závratmi a celkovým vyčerpaním organizmu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Muž sa nachádzal v priamom ohrození života a zdravia, keďže nemal pri sebe lieky, ktoré pravidelne užíva. "Na pomoc mu vyrazili piati horskí záchranári zo Štefanovej, ku ktorým sa v Lučivnej pridali ďalší dvaja členovia HZS z Kubínskej hole. Pacienta vyšetrili a podali mu medikamentóznu liečbu," priblížila zásah HZS.



Horskí záchranári následne muža zateplili a na nosidlách ho transportovali do sedla Medziholie. Terénnym vozidlom HZS ho zviezli do Lučivnej, kde si ho prevzala do starostlivosti posádka rýchlej lekárskej pomoci.