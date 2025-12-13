Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Horskí záchranári pomáhali v Malej Fatre mužovi s poraneným členkom

Pacienta vyšetrili, poranený členok mu zafixovali a transportovali ho pomocou terénneho vozidla do Nezbudskej Lúčky.

Autor TASR
Nezbudská Lúčka 13. decembra (TASR) - Horskí záchranári z Malej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na Chate pod Suchým, pomáhali 50-ročnému mužovi s poraneným členkom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Na pomoc mužovi odišli dvaja záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra. Pacienta vyšetrili, poranený členok mu zafixovali a transportovali ho pomocou terénneho vozidla do Nezbudskej Lúčky. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.
