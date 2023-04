Horskí záchranári pomáhali v Nízkych Tatrách turistom, ktorí zablúdili

Jasná 2. apríla (TASR) - Horskí záchranári z Nízkych Tatier pomáhali v sobotu (1. 4.) po zotmení dvojici českých turistov, ktorá sa vybrala od Demänovskej jaskyne slobody po modrom turisticky značenom chodníku smerom do sedla Machnatô. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.



Turisti trasu nepoznali ani si ju neoverili podľa mapových podkladov. "Mylne sa domnievali, že ich dovedie do Jasnej. Navyše zišli zo značeného chodníka a v tme bez svetla uviazli nad skalným zrázom nad dolinou Vyvieranie. Na pomoc im odišli horskí záchranári z Jasnej. Po príchode ich zateplili, vybavili čelovkami a po doplnení energie ich sprevádzali k jaskyni. Následne ich previezli do Jasnej, kde boli ubytovaní," uviedla HZS.