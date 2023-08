Horskí záchranári pomáhali v Tatrách zraneným a vyčerpaným turistkám

Vysoké Tatry 16. augusta (TASR) - Horskí záchranári mali v utorok (15. 8.) v Tatrách viaceré výjazdy, pri ktorých pomáhali zraneným a vyčerpaným turistkám. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.



Popoludní zasahovali záchranári HZS z Vysokých Tatier pri Reinerovej útulni, kde si pádom na chodníku spôsobila tržné poranenie hlavy 61-ročná poľská turistka.



"Po ošetrení bola záchranným vozidlom HZS transportovaná k Domu HZS v Starom Smokovci a odovzdaná do starostlivosti posádke RZP, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie ošetrenie," uvádzajú horskí záchranári.



Horských záchranárov popoludní prostredníctvom tiesňovej linky kontaktovala 60-ročná Slovenka, ktorá sa nachádzala v lese neďaleko Štrbského plesa a náhle ju postihla nevoľnosť, spojená s tŕpnutím končatín a zvracaním.



"Bola dezorientovaná a záchranárom nevedela udať svoju presnú polohu. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla jedného záchranára HZS a spoločne smerovali k Štrbskému plesu," informujú záchranári s tým, že ženu sa podarilo vypátrať pomocou lokalizácie jej hovoru na tiesňovú linku. Následne bola letecky transportovaná do nemocnice v Poprade.



Podvečer boli horskí záchranári krátko po sebe požiadaní o pomoc pre dve vyčerpané ženy. "Vo Vysokých Tatrách sa v oblasti Lavínového štítu nachádzala 46-ročná poľská horolezkyňa, ktorá po celodennej horolezeckej túre nebola schopná zostúpiť do doliny. Rovnako v Západných Tatrách na hrebeni medzi Salatínom a Spálenou potrebovala pomoc vyčerpaná 41-ročná poľská turistka. O súčinnosť bola v oboch prípadoch požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR," informuje HZS.



Pomoc záchranárov HZS podvečer potrebovala i 55-ročná Češka na Chate Pieniny v obci Lesnica v okrese Stará Ľubovňa, ktorá sa počas vystupovania z raftu pošmykla a spôsobila si tržné poranenie predkolenia. Po ošetrení záchranármi HZS bola prevezená do Veľkého Lipníka a odovzdaná posádke RZP.