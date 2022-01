Horskí záchranári pomáhali vo Veľkej Fatre vyčerpaným štyrom turistom

Rakša 29. januára (TASR) – Horských záchranárov vo Veľkej Fatre požiadala v piatok (28. 1.) podvečer o pomoc štvorica turistov vo veku od 16 do 19 rokov. Z obce Rakša chceli prejsť na Kráľovu studňu, no postup v hlbokom snehu a nepriaznivých poveternostných podmienkach sa predĺžil a vyčerpal ich. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Záchranári sa za pomoci terénnych áut, snežných skútrov a následne pozemne dostali do lokality Kamenie Priezory. "Tu sa stretli s turistami, ktorým na mieste poskytli neodkladnú pomoc, teplé tekutiny a zateplenie. Následne boli turisti schopní v sprievode pokračovať na Kráľovu studňu. Keďže zdravotný stav ani jedného z turistov si nevyžadoval ďalšie zdravotnícke ošetrenie, ostali v ubytovacom zariadení a záchranári sa vrátili na základňu," uviedla HZS.