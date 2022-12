Horskí záchranári pomáhali vyčerpaným a podchladeným turistkám

Vysoké Tatry 12. decembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách v nedeľu (11. 12.) v podvečerných hodinách vyčerpaným a podchladeným turistkám. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke s tým, že žiadosť o pomoc prijali pre skupinu piatich turistov, troch žien a dvoch mužov.



"Turisti odišli z Chaty Plesnivec po zelenom turistickom značení na Chatu pri Zelenom plese, no v nepriaznivých podmienkach, pre hlboký sneh a silný vietor, sa postupne vyčerpali. Z oblasti Predných Meďodolov – z časti Jeruzalem už dve ženy zo skupiny neboli schopné pokračovať," uvádza HZS.



Na základe poskytnutých GPS súradníc a potrebných informácií im odišli na pomoc záchranári HZS zo Starého Smokovca, ktorým sa podarilo za pomoci pásovej štvorkolky dôjsť ku Pokryvníku, odkiaľ pokračovali pešo k skupine. Po príchode na miesto udalosti našli dve turistky vo veku 48 a 49 rokov podchladené a vyčerpané. Záchranári ich zateplili, poskytli im prvú pomoc a teplé tekutiny. "Po zahriatí a zlepšení zdravotného stavu celú skupinu sprevádzali späť k pásovému vozidlu, za pomoci ktorého transportovali turistov k Šalviovému prameňu. Tam ich už čakalo terénne vozidlo HZS, ktorým boli dopravení do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovali samostatne," dodáva HZS.



Aj v tejto súvislosti horskí záchranári upozorňujú na zhoršené podmienky na horách. Apelujú na návštevníkov, aby mali so sebou potrebný výstroj, teplé oblečenie a v neposlednom rade aj nabitý mobilný telefón. Dôležité je tiež podľa HZS sledovať ich upozornenia, výstrahy, predpoveď počasia a na túru sa vydať dostatočne v predstihu.



V Nízkych, Vysokých a Západných Tatrách v polohách nad 1600 metrov nad morom v súčasnosti pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.