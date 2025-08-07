< sekcia Regióny
Horskí záchranári pomáhali vyčerpanému turistovi v Nízkych Tatrách
Turista sa nachádzal na žlto značenom turistickom chodníku medzi Ostredkom a Demänovskou jaskyňou Slobody.
Autor TASR
Demänovská Dolina 7. augusta (TASR) - Horskí záchranári v stredu (6. 8.) popoludní pomáhali 68-ročnému vyčerpanému slovenskému turistovi v Nízkych Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Turista sa nachádzal na žlto značenom turistickom chodníku medzi Ostredkom a Demänovskou jaskyňou Slobody. „Po celodennej túre pociťoval celkovú slabosť a nebol schopný zostup dokončiť. Na pomoc mu odišli záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry. Po vyšetrení a poskytnutí zdravotnej starostlivosti muža na nosidlách transportovali k hotelu, kde bol ubytovaný,“ spresnili z HZS.
Dodali, že keďže si jeho stav nevyžadoval ďalšiu zdravotnú starostlivosť, zostal v mieste ubytovania a záchranári sa vrátili na základňu.
