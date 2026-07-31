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Horskí záchranári pomáhali zranenej lotyšskej turistke v Malej Fatre
Na miesto udalosti smerovali horskí záchranári zo Štefanovej.
Autor TASR
Terchová 31. júla (TASR) - Horskí záchranári vo štvrtok (30. 7.) pomáhali zranenej 56-ročnej lotyšskej turistke v Malej Fatre. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe, žiadosť o pomoc prijali z Koliby Podžiar v Malej Fatre, kde si turistka pádom spôsobila úraz hornej končatiny.
Na miesto udalosti smerovali horskí záchranári zo Štefanovej. „Po príchode pacientku vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a zranenú končatinu jej zafixovali. Následne bola terénnym vozidlom HZS transportovaná do Štefanovej, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ opísali zásah z HZS.
Na miesto udalosti smerovali horskí záchranári zo Štefanovej. „Po príchode pacientku vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a zranenú končatinu jej zafixovali. Následne bola terénnym vozidlom HZS transportovaná do Štefanovej, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ opísali zásah z HZS.