Sobota 21. marec 2026
Horskí záchranári pomáhali zranenému Poliakovi na chate pod Borišovom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Martin 21. marca (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali na základe tiesňového volania v sobotu dopoludnia na chate pod Borišovom. Pomáhali 35-ročnému Poliakovi, ktorý si poranil členok. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Úraz členka si Poliak spôsobil ešte v predchádzajúci deň. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky.

Po vyšetrení, ošetrení a zafixovaní zranenej končatiny transportovali záchranári muža na nosidlách pomocou istenia lanovou technikou k terénnemu vozidlu HZS a následne ho previezli do nemocnice v Martine,“ doplnili horskí záchranári.
